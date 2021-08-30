منة فضالي:"لقد مررت بالحزن والفشل"



تحرص الفنانه منه فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت منة فضالي جمهورها صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"لقد اسقتطني الحياة عده مرات، لقد أظهرت لي اشياء لم أكن اريد رؤيتها، لقد مررت بالحزن والفشل، ولكن شئ واحد هو المؤكد أنني دائماً استيقظت".





يذكر أن الفنانة منه فضالي تشارك حالياً في فيلم "في القلب" وهو من بطولة خالد سليم، منه فضالي، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم)، ومدير التصوير عز العرب.