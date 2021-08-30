محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المخابز للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة





تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة مفاجئة، عددًا من المخابز بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة، والتأكد من وزن رغيف الخبز.

الجولة شملت مخبزين

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت مخبزين بمنطقة الصوفي، ومخبزًا بالساحة الشعبية، وآخر بمنطقة الشيخ حسن، وكذا مخبزًا بالسلخانة أمام موقف سيارات الأجرة إطسا الغرق تطون، ومخبزًا بمنطقة المدابغ، وآخر بمنشأة البكري أمام موقف الفيوم بني سويف.

رفع مستوى النظافة بالمخابز

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على رفع مستوى النظافة بالمخابز والمناطق المجاورة لها، فضلًا عن رفع تراكمات القمامة بمنطقة الصوفي، كما رصد أعمال بناء بعقار تحت الإنشاء، بجوار نادي نقابة المحامين موجهًا رئيس مركز ومدينة الفيوم بمراجعة تراخيص المبنى، فضلًا عن رصده لموقف عشوائي لسيارات الأجرة بمنطقة الصوفي موجهًا مسئولي المرور والمواقف باتخاذ اللازم حيال الأمر، وتيسير الحركة المرورية.



وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الالتزام بسير العمل لتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة والأوزان المقررة، فضلًا عن التنسيق بين التموين ومجالس المدن للتفتيش الدوري على المخابز لرفع مستوى النظافة بها، كما التقى محافظ الفيوم خلال الجولة عددًا من المواطنين وقام بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما ناقشهم حول جودة رغيف الخبز وتوافره بالمخابز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.