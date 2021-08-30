Advertisements
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المخابز للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:34 م
الفيوم : ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة مفاجئة، عددًا من المخابز بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة، والتأكد من وزن رغيف الخبز.
الجولة شملت مخبزين
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت مخبزين بمنطقة الصوفي، ومخبزًا بالساحة الشعبية، وآخر بمنطقة الشيخ حسن، وكذا مخبزًا بالسلخانة أمام موقف سيارات الأجرة إطسا الغرق تطون، ومخبزًا بمنطقة المدابغ، وآخر بمنشأة البكري أمام موقف الفيوم بني سويف.
رفع مستوى النظافة بالمخابز
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على رفع مستوى النظافة بالمخابز والمناطق المجاورة لها، فضلًا عن رفع تراكمات القمامة بمنطقة الصوفي، كما رصد أعمال بناء بعقار تحت الإنشاء، بجوار نادي نقابة المحامين موجهًا رئيس مركز ومدينة الفيوم بمراجعة تراخيص المبنى، فضلًا عن رصده لموقف عشوائي لسيارات الأجرة بمنطقة الصوفي موجهًا مسئولي المرور والمواقف باتخاذ اللازم حيال الأمر، وتيسير الحركة المرورية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الالتزام بسير العمل لتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة والأوزان المقررة، فضلًا عن التنسيق بين التموين ومجالس المدن للتفتيش الدوري على المخابز لرفع مستوى النظافة بها، كما التقى محافظ الفيوم خلال الجولة عددًا من المواطنين وقام بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما ناقشهم حول جودة رغيف الخبز وتوافره بالمخابز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.