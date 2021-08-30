الصحة العالمية تخشى 236 ألف وفاة إضافية بكورونا في أوروبا بحلول 1 ديسمبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها تخشى 236 ألف وفاة إضافية بفيروس كورونا في أوروبا بحلول 1 ديسمبر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.