توجيهات جديدة من وزير التنمية المحلية لمحافظ الأقصر

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مشروعات الجارية لتطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، تمهيدًا لافتتاحه فى احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر وذلك في ضوء الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لهذا المشروع القومي وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وزير التنمية المحلية يتفقد المطارات والطرق والكباري



بدأت جولة وزير التنمية المحلية بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق.



كما تم متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة، بالإضافة الي تفقد طريق الكباش من كوبري الكباش وحتي معبد الكرنك.



توجيه بسرعة الانتهاء من مشروعات طريق الكباش



وخلال الجولة وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها، وكذا توحيد ألوان دهان المنازل علي طريق الكباش وألوان أعمدة الإنارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.



وقال اللواء محمود شعراوي أن الدولة تسعي لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة، مضيفًا: نريد أن تظهر مدينة الأقصر في أفضل وأبهي صورة لها وتظهر مصر بالصورة التي تليق بها في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها.



توجيه بطلاء المنازل



كما وجه "شعراوي" بالاهتمام بأعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فيما يخص الألوان.



إعداد تقرير يومي لمتابعة المشروعات



وطالب اللواء محمود شعراوي بإعداد تقرير متابعة يومي بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها علي رئيس الوزراء، وشدد الوزير علي ضرورة رفع أي إشغالات وعدم السماح بأي تعديات موجودة علي طريق الكباش وتوحيد شكل اللافتات المطلة علي الطريق مع وضع العلامات الإرشادية والمرورية بالشكل اللائق والملائم لما التصور المتكامل للمشروع.



ومن جانبه، أشار المستشار مصطفي ألهم، إلي أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة من خلال جهاز التعمير للقيام بأعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل، لافتا إلي أنه يتابع بصورة يومية مع الشركات واستشاري المشروع كافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحي ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين.



طريق الكباش إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر



وأكد محافظ الأقصر، أنه يتم تنفيذ الخطة لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلًا، إلى جانب استكمال أعمال الرصف حتى نهاية طريق الكباش، على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري المميز لهذا الموقع الأثري.



عقد اجتماع بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر



وعقب الجولة التفقدية توجه وزير التنمية المحلية إلى مقر محافظة الأقصر حيث عقد اجتماعا مع المستشار مصطفي ألهم وقيادات المحافظة بحضور اللواء محمود نصار وقيادات وزارة التنمية المحلية، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري الخاص بالمشروع، حيث استمع شعراوي إلى المخطط التنفيذي للمشروع بالكامل وكافة الأعمال التي سيتم تنفيذها ومعدلات التنفيذ.



ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة ضغط الجدول الزمني ومراحل التنفيذ والعمل على مدار الـ 24 ساعة ليتم الانتهاء من كافة الأعمال في الأول من شهر أكتوبر القادم، وطالب شعراوي بمضاعفة أعداد العمال والمقاولين والمشرفين العاملين في المشروعات.



وتعهدت الشركات المنفذة بالانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة ووفقًا لأفضل المعايير المتفق عليها لتظهر مصر في أفضل صورة أمام جميع دول العالم.



وفي ختام الجولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

