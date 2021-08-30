موسيماني يصر على موقفه من استعادة نجم الأهلي

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عودة مهاجم الفريق الأحمر السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بالتعاقد مع مهاجم قوي لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.





وذكرت تقارير صحفية أن عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق تم ترشيحه للعودة للقلعة الحمراء لتعزيز هجوم الفريق بالموسم المقبل، إلى أن موسيماني رفض ضم اللاعب خاصة بعد التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة.





وتواصل عمرو جمال مع أمير توفيق التعاقدات واستفسر منه عن مصيره مع الفريق خلال الموسم الجديد لحسم مصيره في ظل العروض التي وصلته من أندية منافسة مثل الزمالك وبيراميدز، وهو ما عرضه على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والمدير الفني، حيث أكد رغبته في العودة لارتداء الفانلة الحمراء.





وأضافت التقارير أن الجنوب إفريقي أكد للجنة أنه لا يريد تكرار تجربة والتر بواليا الذي لم يقدم أوراق اعتماده، طوال الفترة الماضية، وأن نجاح عمرو جمال في تسجيل 10 أهداف بالموسم الكروي الحالي لا يجعله يعود مرة أخري للفريق.



