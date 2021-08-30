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عبد الرحيم كمال يكشف مصير مسلسل "نجيب محفوظ"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن كتابته لعمل درامي عن قصة حياة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي 

وأكد الكاتب عبد الرحيم كمال فى تصريحات صحفية له أنه حتى الآن لا توجد اى تطورات بشأن هذا العمل، خاصة وأنه مازال في مرحلة الكتابة .

وأشار عبد الرحيم كمال إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد بدء التصوير، مؤكداً أن العمل لن يكون 30 حلقة .

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