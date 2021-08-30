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تأجيل محاكمة كائن الهوهوز وصديقها لجلسة 4 سبتمبر

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


أجلت محكمة استئناف غرب الإسكندرية، محاكمة فتاة تيك توك التي تدعي "ياسمين.ع"، والمعروفة إعلاميا بـ كائن الهوهوز، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام إلي جلسة 4 سبتمبر المقبل.

وكان قد قرر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، حبس المتهمة فتاة التيك توك المعروفة بـ "كائن الهوهوز" وصديقها على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآدب الاجتماعى وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها إلى الادلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ "كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

الكلمات المفتاحية

كائن الهوهوز الفجر التيك توك الإسكندرية

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