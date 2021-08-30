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اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عقدت وفاء رشاد، مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا، بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع الموجهين الأوائل؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.


وأكدت "رشاد" أن الاجتماع جاء لتنفيذ نشره المديرية، والتأكيد على تنفيذ العديد من البنود، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021 و2022، والتي تتضمن التأكيد على سلامه وسائل الأمان بالملعب، وتغطية الأسلاك الكهربائية العارية والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق المدرسة، والنظافة واستلام جميع الكتب من مخازن الإدارة، وعدم وجود التشوينات.


كما أكدت على الالتزام بالأخلاق واحتواء الطلاب، وإعلاء شأن العلم الوطني لجمهوريه مصر العربية، والبعد عن التوجهات السياسية وإزالة ومنع بناء فصول عشوائية.

وشددت " مديرة الإدارة " على منع وجود الباعة الجائلين خارج المدرسة، وغلق باب المدرسة والإبلاغ اليومي عن حالات الأمراض المعدية المكتشفة، وتوزيع الإشراف اليومي، مشيرة إلى أن الإدارة ستشكل لجان للمرور على المدارس، ومتابعة الموقف التنفيذي للتعليمات قبيل بدء العام الدراسي.
اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اجتماع موسع في "تعليم دشنا" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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