وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا‬⁩





هدف اللقاء

وجاء اللقاء لبحث سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبي، والدفع قدمًا بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبي، وتلبي تطلعاته في الاستقرار والنماء.



وأعلن ذلك السفير المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عبر تدوينة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وزير الخارجية الجزائري⁧‫

وكان التقى السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الجزائري⁧‫ رمطان لعمامرة‬⁩، لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المُتلاحقة.

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، منذ قليل، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا‬⁩ يان كوبيتش.