تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية في سقوط فتاة من الطابق الخامس بالسيدة زينب

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب اليوم الاثنين، أنه لا توجد شبهة جنائية، في مصرع فتاة أثر سقوطها من الطابق الخامس.

تقرير الطب الشرعي

وأضافت التحقيقات، أن تقرير الطب الشرعي، أثبت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن السقوط وراء أختلال توازن الفتاة وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

مناظرة النيابة

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة في العقد الثالث من العمر وبها بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتبين سقوطها من علو.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفادة سقوط فتاة من علو بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة وتبين سقوطها من علو اثو اختلال توازنها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.