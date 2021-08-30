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ضبط 12 ألف عقار مخدر مجهور المصدر ومنتهي الصلاحية بالفيوم.. "صور"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
تمكنت إدارة الصيدلة، بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة مرفت فؤاد، مدير الإدارة بالاشتراك مع إدارة التموين والتجارة الداخلية بضبط مكان غير مرخص يستخدم كمخزن للأدوية بمحيط مركز سنورس.
عقار الترامادول 
وضبط بداخل المكان، كمية من العقاقير المخدرة مثل عقار الترامادول منتهى الصلاحية (٧٢) شريط، وأصناف من أدوية الجدول الأول بإجمالي (٤٧) علبة، أدوية بشرية ومحاليل بإجمالي ١٩٥٠ عبوة.
أدوية مجهولة المصدر
كما ضبطت أيضا أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة (منشطات) بإجمالي ١٢ ألفا و600 قرص.

وتمت مصادرة المضبوطات وعمل محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخزن.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، تمت الحملة تحت إشراف الدكتور احمد عثمان، رئيس قسم التفتيش الصيدلي، والدكتور احمد عبد المنعم، والدكتور علاء عبد اللطيف، الدكتورة إيمان محمود، من التفتيش الصيدلي.

ضبط 12 ألف عقار مخدر مجهور المصدر ومنتهي الصلاحية بالفيوم.. "صور"
ضبط 12 ألف عقار مخدر مجهور المصدر ومنتهي الصلاحية بالفيوم.. "صور"
ضبط 12 ألف عقار مخدر مجهور المصدر ومنتهي الصلاحية بالفيوم.. "صور"
ضبط 12 ألف عقار مخدر مجهور المصدر ومنتهي الصلاحية بالفيوم.. "صور"

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