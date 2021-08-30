الدفاع بـ"خلية عشماوي": استجواب المتهم استمر 22 يوما قبل عرضه على النيابة

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.





تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.





واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن المتهم الأول والثالث بأمر الإحالة وهم ميسرة محمد عبدالحكيم، ومحمود الصباحي محمود سليمان.





ودفع ببطلان استجواب المتهم بمعرفه النيابه العامة بجلستي التحقيق 21 ابريل 2016 و22 أبريل 2016 وبطلان ما أسفر عنه هذا الاستجواب وترتب عليه لكونه استجواب مطول ويرقى إلى مرتبه الإكراه المعنوي حيث أن تبدأ من سبع ساعات متصلة في جلسة التحقيق الأولى و4 أضعاف هذا الوقت في جلسه استجواب ثانيا التي تمت بعد ساعات من الجلسه الأولى.





ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة المتمثلة في جلستي الاستجواب المنوه عنهما وعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم خلالهما، بجانب الأقوال المنسوبة إليه على أنها أقوال لا تتفق مع سياق التحقيق ويستحيل عقلا صدورها منه.



