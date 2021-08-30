نجم الوداد المغربي يودع زملائه في انتظار إعلان انضمامه إلى بيراميدز

شكل دوري أحمد النتيفي، آخر ظهور للاعب الوداد المميز وليد الكرتي رفقة حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المغربي فريق الوداد.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، أن الكرتي ودع زملائه في انتظار إعلان انضمامه لنادي بيراميدز، بعدما كان قريبا من التوقيع للزمالك.





ويعد كرتي من أبرز أعمدة الفريق المغربي حيث حمل شارة القيادة ل8 مواسم متتالية محققاً مع الوداد 4 نسخ للدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.





ويعد الكرتي، أكثر لاعبي الوداد مشاركة على الإطلاق في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





و كان الكرتي قد جدد مع الوداد فور نهاية الموسم الحالي، حيث تلقى وعودا بتسهيل احترافه في الخارج، حال وصول عرض يليق به وبفريقه من الناحية المالية والرياضية، مثلما ذكر سعيد الناصيري رئيس الوداد.



