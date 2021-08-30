نجم الإنتاج الحربي على رادار الأهلي

أبدى مسئولو الأهلي اهتمامهم بالتعاقد مع مصطفى البدري نجم الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.





وحصل البدري على إعجاب لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح والجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خاصة في مباراتي الإنتاج أمام الأهلي والزمالك.





وقررت إدارة الأهلي شراء مصطفى البدري من أجل الاستفادة من إمكاناته الفنية والتسويقية عن طريق التعاقد معه وإمكانية إعارته خاصة في ظل التدعيمات التي قام بها الجهاز الفني في نفس مركزه.





وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة الإنتاج الحربي وعرض 5 ملايين جنيه من أجل شراء البدري خاصة أن الفريق هبط رسمياً إلى الدرجة الثانية.





واشترطت إدارة الإنتاج الحربي الحصول على 10 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن البدري في ظل العروض التي وصلت من أندية الاتحاد والزمالك وبيراميدز عن طريق بعض الوكلاء.





ووقع مصطفى البدري على عقود انتقاله إلى الأهلي خاصة أنه من ناشئي القلعة الحمراء وينتظر قرار ناديه من أجل بيعه خلال الساعات المقبلة.





ونجحت إدارة التعاقدات في الأهلي في التعاقد مع 4 صفقات جديدة دفعة وحدة هم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن.