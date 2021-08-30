Advertisements

نجم الإنتاج الحربي على رادار الأهلي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أبدى مسئولو الأهلي اهتمامهم بالتعاقد مع مصطفى البدري نجم الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وحصل البدري على إعجاب لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح والجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خاصة في مباراتي الإنتاج أمام الأهلي والزمالك.

وقررت إدارة الأهلي شراء مصطفى البدري من أجل الاستفادة من إمكاناته الفنية والتسويقية عن طريق التعاقد معه وإمكانية إعارته خاصة في ظل التدعيمات التي قام بها الجهاز الفني في نفس مركزه.

وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة الإنتاج الحربي وعرض 5 ملايين جنيه من أجل شراء البدري خاصة أن الفريق هبط رسمياً إلى الدرجة الثانية.

واشترطت إدارة الإنتاج الحربي الحصول على 10 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن البدري في ظل العروض التي وصلت من أندية الاتحاد والزمالك وبيراميدز عن طريق بعض الوكلاء.

ووقع مصطفى البدري على عقود انتقاله إلى الأهلي خاصة أنه من ناشئي القلعة الحمراء وينتظر قرار ناديه من أجل بيعه خلال الساعات المقبلة.

ونجحت إدارة التعاقدات في الأهلي في التعاقد مع 4 صفقات جديدة دفعة وحدة هم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن.

الكلمات المفتاحية

نجم الإنتاج الحربي رادار الأهلي الأهلي أمام الجونة الأهلي الإنتاج الحربي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يومين

جلاد الحراس يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يصر على موقفه من استعادة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ ربع ساعة

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ 19 دقيقة

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

منذ أقل من ساعتين

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة مدوية

مؤشر قوي يقرب الأهلي من حصد الصفقة الذهبية

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة نارية من بيراميدز

مفاجأة.. الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقاته النارية

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:40 ص

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

بشرى سارة في ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

02:06 م

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

02:03 م

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

12:31 م

موسيماني يصر على موقفه من استعادة نجم الأهلي

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements