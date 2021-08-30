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مدينة العبور: حولنا مكان للنفايات إلى سكن راقي لقاطني العشوائيات

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس عبدالرؤف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جاري تنفيذ 134 عمارة تحتوي على 4170 وحدة سكنية بمساحات مختلفة لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأشار "الغيطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أنهم انتهوا من تنفيذ 70 عمارة بمختلف مرافقها من كهرباء ومياه واتصالات، كما انتهوا من تنفيذ حضانة، ومركز طبي، و2 فرن، ومدرسة، وذلك خدمة الأهالي الذين سيقطنون المنطقة.

وأوضح المهندس عبدالرؤف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، أن المنطقة التي تم إنشاء العمارات بها كانت عبارة عن مكان للنفايات وتم تحويلها لإسكان راقي لتكون بديل لسكان العشوائيات.

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