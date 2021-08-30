رونالدو يجتاز الفحوص الطبية تمهيداً لعودته إلى مانشستر يونايتد

أكدت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، أكمل الفحوص الطبية في لشبونة مطلع الأسبوع الحالي، تمهيداً لعودته لفريقه السابق مانشستر يونايتد، وأنه وافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي.





كان يونايتد الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولشار، أعلن الأسبوع الماضي توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعبه السابق رونالدو (36 عاماً) من يوفنتوس الإيطالي.





وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الانجليزي، غداً الثلاثاء.





وقالت الشبكة التلفزيونية: "مبلغ الصفقة هو 15 مليون يورو تقريباً (17.70 مليون دولار)، إضافة إلى مبالغ إضافية تصل إلى (8 ملايين يورو).





وبسبب فترة التوقف الدولي المقبلة، يتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.





وخلال فترته الأولى مع يونايتد، والتي استمرت 6 مواسم ما بين 2003 و2009، فاز رونالدو مع النادي بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم في 2008، قبل الانضمام إلى ريال مدريد، مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني (110.1 مليون دولار).



