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محمد أوناجم...رحلت عن الزمالك بسبب باتشيكو

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمود دياب
أكد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالي باتشيكو، كان السبب الرئيسي في رحيلة عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وتابع: الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرغب في استمراري مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وأضاف: أرغب في العودة مرة أخري إلي صفوف القلعة البيضاء، من أجل إثبات نفسي، وتغير الفكرة التي اتخذها الجميع عني عقب رحيلي.

وأختتم: سوف أصل القاهرة يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الجديد.

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