بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن آخر التطورات الخاصة برحيل واحد من أبرز لاعبي البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن السبيرز توتنهام قد إتفق مع برشلونة على ضم إيمرسون الظهير الأيسر للبلوجرانا مقابل ثلاثين مليون يورو.





في الوقت الذي سبق وأن إستعاد فيه برشلونة خدمات الظهير الأيسر البرازيلي من ريال ببيتيس مقابل تسعة ملايين يورو خلال الشهر الماضي.





وشارك اللاعب مع برشلونة خلال المباريات الثلاثة الأولى في البريميرليج أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وخيتافي.