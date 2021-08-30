بشرى سارة في ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين بشرى سارة وذلك قبل فترة التوقف الدولي التي تشهدها الدوريات الأوروبية خلال الفترة القادمة.





ومن المُنتظر أن يستأنف الملكي مبارياته في الليجا عقب التوقف في النصف الثاني من شهر سبتمبر بمواجهة فريق نادي سيلتا فيجو لحساب مباريات الجولة الرابعة.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس حصلا على التصريح الطبي من أجل المشاركة في المواجهة القادمة.





حيث سبق وأن تعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا والتي أبعدت الكرواتي عن المباراتين الأخيرتين فيما لم يشارك الدولي الألماني توني كروس منذ بداية الليجا.