3.3 تريليون دولار حجم تداولات سوق الصرف الأجنبية في الصين

سجلت سوق الصرف الأجنبية في الصين حجم تداول بلغ 21.32 تريليون يوان (نحو 3.29 تريليون دولار) في تموز (يوليو) الماضي، بارتفاع 4.8 في المائة من الرقم المسجل 20.33 تريليون يوان في حزيران (يونيو).





وعلى وجه التحديد، بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي بين البنوك وعملائها 3.1 تريليون يوان، بينما بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي فيما بين البنوك 18.22 تريليون يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.





وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم تداول سوق الصرف الأجنبي في البلاد 133.95 تريليون يوان.





إلى ذلك، أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مقرض تجاري في الصين، زيادة صافي أرباحه 9.8 في المائة في النصف الأول من العام.





وبلغ صافي أرباح الشركة 164.5 مليار يوان (25.36 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى، وفقا لتقريرها المالي المقدم إلى بورصة شانغهاي.





وارتفعت إيرادات الأعمال 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 426.4 مليار يوان. وفي نهاية حزيران سجلت سوق الصرف الأجنبية في الصين حجم تداول بلغ 21.32 تريليون يوان (نحو 3.29 تريليون دولار) في تموز (يوليو) الماضي، بارتفاع 4.8 في المائة من الرقم المسجل 20.33 تريليون يوان في (يونيو).









وبلغت نسبة تغطية المخصصات 191.97 في المائة، بزيادة 11.29 نقطة مئوية عن مثيلتها بنهاية 2020.

وارتفع سعر سهم البنك الصناعي التجاري الصيني في شانغهاي 0.43 في المائة إلى 4.64 يوان الجمعة.





من جهة أخرى، سجلت صناعة الأغذية في الصين توسعا مستقرا من حيث الإنتاج والمبيعات في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.





ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة لمصنعي المواد الغذائية 9.1 في المائة على أساس سنوي في الفترة منذ بداية العام حتى تموز (يوليو)، بينما ارتفع إنتاج معالجات المنتجات الثانوية الزراعية 10 في المائة.





وفي الأشهر السبعة الأولى، شهدت مبيعات التجزئة لصناعة المواد الغذائية نموا قويا، حيث ارتفعت مبيعات الحبوب والزيوت والمواد الغذائية 10.6 في المائة، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 929.07 مليار يوان (نحو 143.24 مليار دولار).





كما أظهرت بيانات الوزارة أن مبيعات التجزئة في قطاع المشروبات ارتفعت 27.9 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 158.71 مليار يوان، بينما سجلت المبيعات في قطاع التبغ زيادة سنوية 29.6 في المائة لتصل إلى 258.81 مليار يوان.





وفي النصف الأول من العام، حققت شركات الأغذية، التي تجاوزت إيراداتها السنوية 20 مليون يوان، أرباحا بلغت 306.95 مليار يوان، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي.





إلى ذلك، أظهرت نتائج أحدث تقرير إحصائي حول تنمية الإنترنت في الصين، ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد إلى 872 مليون مستخدم حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.





وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 812 مليونا، أو 80.3 في المائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت.





وأضاف التقرير أن الصين شهدت تقدما ثابتا في تحسين الوصول الريفي إلى الإنترنت، حيث بلغ معدل إدخال الإنترنت في المناطق الريفية 59.2 في المائة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي. كما لعب البث المباشر للتجارة الإلكترونية دورا حيويا في تعزيز مبيعات منتجات المزارع في المناطق الريفية، بحسب التقرير.





وفي قطاع النقل، أظهرت نتائج بيانات رسمية صادرة أمس، أن حجم مناولة البضائع بالموانئ الصينية سجل نموا مستقرا في تموز (يوليو) الماضي، وذلك في ظل مواصلة التوسع القوي للتجارة الخارجية للبلاد.





وفي ذات الشهر، تعاملت الموانئ الصينية مع 1.27 مليار طن من البضائع، بزيادة 11.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة النقل الصينية.





وأضافت الوزارة أن حجم مناولة الحاويات بالموانئ الصينية، في يوليو، ارتفع 12.4 في المائة عن العام الماضي ليبلغ 23.71 مليون حاوية معيارية بحجم 20 قدما.





وفي الفترة منذ بداية العام حتى تموز (يوليو)، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في الموانئ الصينية 8.91 مليار طن، في حين بلغ حجم مناولة الحاويات 161.89 مليون حاوية معيارية بحجم 20 قدما.





كما أظهرت نتائج بيانات رسمية أن صناعة الطيران المدني في الصين سجلت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري.





وأكدت بيانات وزارة النقل أنه في الأشهر الستة الأولى من العام، تعاملت الصناعة مع أكثر من 245 مليون رحلة ركاب، بزيادة 66.4 في المائة، عن العام السابق.





وفي حزيران (يونيو) وحده، تم التعامل مع نحو 41.3 مليون رحلة جوية للركاب، بزيادة 34.2 في المائة، على أساس سنوي.





وأضافت الوزارة أن حجم الشحن والبريد الجوي بلغ 3.74 مليون طن في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، بزيادة 24.6 على أساس سنوي.





وبحسب توقعات سابقة من الهيئة الوطنية للطيران المدني، وهي الجهاز المنظم للطيران المدني في البلاد، من المتوقع أن تنتعش رحلات الركاب في 2021 إلى مستوى 90 في المائة، من مستوى ما قبل الجائحة.





وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضا أن يعود حجم الشحن والبريد الجوي إلى مستوى ما قبل الجائحة.





بدورها، حققت الشركة الصينية للتأمين على الحياة، إحدى أكبر شركات التأمين في البلاد، صافي أرباح 40.98 مليار يوان (6.32 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بزيادة 34.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.





وبلغ دخل أقساط التأمين 442.3 مليار يوان في النصف الأول من العام بزيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي أصولها 4.65 تريليون يوان في نهاية حزيران (يونيو)، بزيادة 9.4 في المائة عن نهاية 2020.





كما بلغ معدل عائد الاستثمار الإجمالي 5.69 في المائة، بزيادة 35 نقطة أساس عن الفترة نفسها من 2020.

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