عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز





شهدت الساعات القليلة الماضية خروج بعض التصريحات الصحفية التي أفادت بحصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على توقيع واحد من أبرز نجوم فريق نادي بيراميدز للإنضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال مصدر خاص في تصريحات " للفجر الرياضي " أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات للحصول على خدمات إبراهيم عادل صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز والمنتخب الأوليمبي.





في الوقت الذي أكد فيه المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أن موسيماني لم يطلب التعاقد مع اللاعب خاصةً في ظل وجود وفرة من اللاعبين في نفس مركزه.





وفي سياق آخر نجح النادي الاهلي في تدعيم صفوفه بأربعة من أبرز اللاعبين تمثلوا في كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو بالإضافة إلى حسام حسن.