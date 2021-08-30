تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في أغسطس

أظهر استطلاع نشرت المفوضية الأوروبية نتائجه اليوم أن الثقة في الأوضاع الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تراجعت في أغسطس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 5. 117 في اغسطس، مقابل 0. 119 في يوليو. وجاءت القراءة أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين بوصولها إلى 9. 117 بحسب الألمانية





وتراجع مؤشر الثقة الصناعية إلى 13.7 مقابل 14.5 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 4. .13.





كما تراجعت الثقة في الخدمات بأكثر من المتوقع إلى 16.8 ، مقابل 18.9 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تتراجع إلى 18.8 .