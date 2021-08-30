هكذا علقت بلقيس على انتقادات رقصها مع محمد رمضان



علقت الفنانة اليمنية بلقيس على الأنتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان هم يرقصان على أغانيه.





قالت بلقيس خلال استضافتها في برنامج "ET بالعربي "ما بعرف ليه.. شو فيه.. كنا في مكان عام اتجمعنا فيه.. بالعكس محمد رضمان شخص كتير لطيف وشغلوا له أغنيته "ثابت" ورقصنا وانبسطنا".



وأستكملت حديثها :" أنا شخصية مرحة، وأنا في يوم عرسي رقصت رقص التاريخ كله، أنا شخص كتير بيحب يرقص وينبسط مع العالم".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان "على الله" التي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.