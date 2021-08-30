Advertisements

هكذا علقت بلقيس على انتقادات رقصها مع محمد رمضان

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
هكذا علقت بلقيس على انتقادات رقصها مع محمد رمضان

علقت الفنانة اليمنية بلقيس على الأنتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان هم يرقصان على أغانيه. 


قالت بلقيس خلال استضافتها في برنامج "ET بالعربي "ما بعرف ليه.. شو فيه.. كنا في مكان عام اتجمعنا فيه.. بالعكس محمد رضمان شخص كتير لطيف وشغلوا له أغنيته "ثابت" ورقصنا وانبسطنا".

وأستكملت حديثها :" أنا شخصية مرحة، وأنا في يوم عرسي رقصت رقص التاريخ كله، أنا شخص كتير بيحب يرقص وينبسط مع العالم".


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان "على الله" التي  حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة في ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ 40 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يصر على موقفه من استعادة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات مفاضات جالاتا سراي للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ 36 دقيقة

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

جلاد الحراس يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من والد ميسي بعد مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:16 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

03:08 م

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

03:13 م

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

03:01 م

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements