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جنوب الوادي تنظم دورة تدريبية عن ريادة الأعمال ضمن فعاليات مشروع مسار

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة وبالتعاون مع شركة انروت والسفارة الهولندية، دورة تدريبية عن ريادة الأعمال ضمن فعاليات مشروع مسار.

وفى كلمته بافتتاح فعاليات التدريب نقل الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحيات رئيس الجامعة، للحضور، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل من خلال تدريبات ريادة الأعمال، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة ريادة الأعمال واحتضان المشروعات، في إطار دور الجامعة لدعم العلاقة بالمجتمع المحيط حيث تنظم الجامعة القوافل الشاملة لتقديم مختلف الخدمات لأهالي الإقليم.
إعداد الكثير من المتدربين
وأشار الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة أن الشراكة مع شركة انروت انطلقت منذ عام 2018 وأثمرت عن إعداد الكثير من المتدربين فى مجال ريادة الأعمال وحث الطلاب المشاركين بالتدريب وعددهم 115 من مختلف كليات الجامعة على تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، مشيرًا إلى سعي الكلية لإنشاء حاضنة لريادة الأعمال لخدمة المجتمع المحيط.
التدريب يستمر لمدة يومين
وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وخبير ريادة الأعمال، أن التدريب يستمر لمدة يومين ويتضمن التدريب على مصطلحات ريادة الأعمال والتخطيط للفكرة والجدوى الاقتصادية ثم يتم انتقاء مجموعة من المتدربين لحضور معسكر لمدة 5 أيام لتنفيذ الأفكار.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتور عبد العزيز شيبة، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رأفت شيبة الحمد، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة والدكتور وائل رشاد، خبير ريادة الأعمال وعبد الرحمن خالد منسق مشروع مسار.

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