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روتانا تروج لأغنية جديدة لفهد الكبيسي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
نور طلعت
روتانا تروج لأغنية جديدة لفهد الكبيسي

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لبرومو أغنية جديدة تحمل عنوان "تونا بدري" للفنان فهد الكبيسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".

ونشر حساب الشركة البرومو الرسمي للأغنية معلنة عن طرح الأغنية الكاملة حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل، استعداداً لطرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

جدير بالذكر أن فهد الكبيسي، أحيا حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض - أقيم ليلة الجمعة 25 يونيو - ضمن سلسلة حفلات الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
 
وقدم فهد الكبيسي، الجزء الثاني من حفل الرياض بعدما افتتحت الحفل الفنانة السعودية داليا مبارك، وقدم باقة متنوعة من أروع أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين.

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