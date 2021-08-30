نجع حمادي التعليمية تستعد لفعاليات مركز تنمية القدرات والمواهب 2021

هدف التوجيه

وأوضح إبراهيم عرابي، موجه أول التربية المسرحية بنجع حمادي، أن توجيه التربية المسرحية فتح أبوابه أمام الطلاب والطالبات للمشاركة الفعالة في أعمال مركز تنمية القدرات المواهب 2021 للفنون المسرحية، وتنمية جانب الابتكار لديهم في الفنون المسرحية المختلفة.

انتهاء البروفات الأخيرة للفنون المسرحية

وأكد " عرابي" انتهاء البروفات الأخيرة للفنون المسرحية المشاركة في مركز تنمية القدرات وتنمية المواهب 2021، والتي منها " أوبريت فرحة مصر " و" مسرحية انتبهوا أيها السادة " و" الإلقاء الفردى " و" مونودراما الكانسر " والتي من المقرر عرضها أمام لجنة الوزارة والمديرية.



وأشرف على تنفيذ وتدريب الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات مركز تنمية القدرات وتنمية المواهب 2021 والخاص بالفنون المسرحية إبراهيم عرابى موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر، ولبنى محمد إسماعيل موجها التربية المسرحية.



من جهته وجه مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تحية شكر وتقدير للطلاب والطالبات المشاركين فى العروض المسرحية المقدمة والسادة أولياء أمورهم تقديرًا لهم، موجهًا الشكر أيضًا للزملاء الموجهين المشرفين علي النشاط المسرحي.



جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالنشء وتشجيعًا من وزارة التربية والتعليم علي تفعيل الأنشطة الصيفية، وتحت رعاية الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والأستاذ صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ نشأت أحمد سيد موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، والأستاذ راجح صابر الطيب مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية.