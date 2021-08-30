تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين وجود بعض التحديثات فيما يخص إنتقال الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لريال مدريد الاسباني.





حيث لم تفصلنا سوى ساعات قليلة عن نهاية سوق الإنتقالتا الصيفية الجارية والذي يغلق يوم غدًا الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس ولا يزال الملكي يعمل على ضم مبابي





وينتظر أنشيلوتي رد باريس سان جيرمان على العرض الأخير الذي تم تقديمه بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات مع منح مهلة أخيرة حتى مساء اليوم للرد على العرض.





فيما تشير كافة الأدلة إلى رفض النادي الفرنسي للعرض المقدم خاصةً أن ناصر الخليفي رئيس النادي يسعى إلى الحصول على أكثر من 200 مليون يورو للتخلص عن اللاعب.