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وكيل "تعليم قنا": "حياة كريمة" تستهدف إنشاء ورفع كفاءة 190 مدرسة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم في قنا، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف رفع كفاءة وإنشاء وصيانة 190 مدرسة بكامل قرى محافظة قنا خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه يتم إنشاء مدارس جديدة بجانب صيانة شاملة للمدارس الموجودة بالفعل.
الانتهاء من رفع كفاءة 56 مدرسة
كما أعلن خالد، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 56 مدرسة، وجاٍ العمل على صيانة شامل ورفع كفاءة 58 مدرسة أخرى خلال الفترة الحالية، ويتبقى فقط 76 مدرسة سيتم رفع كفاءتهم خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل عمليات الصيانة
ولفت إلى أن عمليات الصيانة تشمل البوابات حتى أسطح المدرسة مرورا بالحمامات وتحديث كامل للمدارس بجانب المدارس التي أنشئت حديثا وهم 38 مدرسة ضمن مدارس مبادرة حياة كريمة.

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