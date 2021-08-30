بنك ناصر يطلق تمويل "حاضر" لأصحاب المعاشات والمرتبات

إطلاق اسم "حاضر" على التمويلات الشخصية



شروط منح التمويل

وأوضح أن شروط منح التمويل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عام بشرط وجود ضامن، بالإضافة الي صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

تفاصيل التمويلات

وأوضح عشماوي أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات الإسكان وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة وتمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، تمويل تأثيث شقة، قرض الإسكان، تمويل تحسين الدخل والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل.وأفاد عشماوي بأنه تقرر إطلاق أسم "حاضر" على التمويلات الشخصية بالبنك "والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة ويعد التمويلات الشخصية من أهم واكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات، حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.