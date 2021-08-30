"تنمية التجارة": افتتاح المرحلة الأخيرة للمنطقة اللوجيستية بطنطا أكتوبر المقبل





قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تعكف لأول مرة على تنفيذ مشروعات لوجستية /تجارية يبلغ 18 مشروعات في 11 محافظة حتى الآن، وأن معدلات تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع تتجاوز الـ 75% حاليا ، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة النهائية للمنطقة اللوجستية التجارية بمدينة طنطا خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إقامة هذه المشروعات.





وأضاف عشماوي، خلال تصريحات صحفية، أن المنطقة اللوجستية في طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم فى نقله نوعيه للمواطن بمحافظات بالدلتا حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه يحتوى هايبر ماركت و توكيلات تجاريه و 7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر و توفير الأدوية لمواطنى الدلتا كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جمله ومنطقة لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الألات المتنوعة ومكاتب اداريه مزوده بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت ادارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.





وأوضح، أنه تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعي و شبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.





وتابع: " تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب و تواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة بالإضافة الى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات".



