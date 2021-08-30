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محمد رشاد يواصل التعليقات على مي حلمي عبر السوشيال ميديا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
محمد رشاد يواصل التعليقات على مي حلمي عبر السوشيال ميديا

يواصل المطرب محمد رشاد التعليقات على الإعلامية مي حلمي بعد صدور قرار توقف برنامج "الحكم" على قناه "الحدث اليوم" وإحالتها للتحقيق بعد إنسحاب أحمد صالح بسبب حديثها الحاد معه.


شارك محمد رشاد جمهور بالتعليق الثاني رداً عن أزمة مي حلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً:"كم هي جميلة مرحلة النضج، عندما لا يهمك الرد المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص".


وأضاف:"ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئًا لا يخصك، تصل للاكتفاء بنفسك وعائلتك وعملك وأصدقائك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذار ولا أي شيء آخر".


ومن جانب آخر نشر محمد رشاد أمس مقطع فيديو من أغنية "أنا مش شمتان" بعد ساعات من أنتشار خبر التحقيق مع مى وتفاعل الكثير من محبيه معه من خلال التعليقات.


يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رشاد أغنيه "أبن الأصول" وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع عمروصلاح، جيتار مصطفي نصر.

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