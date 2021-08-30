أسعار النفط تنخفض من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع





قلصت أسعار النفط مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين، لتنخفض عن أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، إذ اجتاح إعصار إيدا القوي ساحل خليج المكسيك الأمريكي، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.





وصعد خام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.75 دولار للبرميل بحلول صباح اليوم. وصعد الخام ما يزيد عن 11 بالمئة الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط بسبب إيدا.





وتحول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للانخفاض وتراجع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 68.43 دولار للبرميل، بعد أن قفز أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرت "رويترز".





وبلغ الخامان القياسيان مستويات مرتفعة لم يسجلاها منذ أغسطس عند 73.69 دولار و69.64 دولار على الترتيب في وقت سابق من الجلسة، إذ اجتاح إيدا الساحل قرب بورت فورتشون، في ولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في خليج المكسيك.





وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث الأسترالي "ما زال الوقت مبكرا لمعرفة التأثير الكامل للإعصار إيدا".





وأضاف "المنتجات النفطية، مثل البنزين والديزل، من المرجح أن ترتفع أسعارها بوتيرة حادة بسبب توقف عمل المصافي، على الأخص إذا كانت ثمة مصاعب لإعادة المصافي وخطوط الأنابيب للعمل".





وزادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة بالمئة إذ أضيفت انقطاعات الكهرباء إلى إغلاق المصافي في ساحل الخليج وتحول التركيز إلى منتجات الخام. ويقول محللون إن أسعار الخام تراجعت أيضا ترقبا لتعاف سريع على الأرجح لإنتاج النفط.





وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول الأحد 95 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.74 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.





وإمدادات الخليج تشكل نحو 17 بالمئة من النفط على مستوى الولايات المتحدة.





وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت نحو 300 منشأة بحرية ونقلت عشر سفن حفر بعيدا عن طريق الخطر.





وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، في الساعة 1655 بتوقيت جرينتش أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.



