موعد أولى مباريات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.





وأجريت يوم الخميس الماضي قرعة الدور الأول "دور المجموعات"، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021: 2022، في مدينة أسطنبول التركية.





وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.





ووقع نادي ليفربول الإنجليزي في المجموعة الثانية والتي تضم كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.





مواعيد أولى مباريات ليفربول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:





ومن المقرر أن يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره ميلان، يوم 15 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



