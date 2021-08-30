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عاجل.. فاركو يقترب من ضم ثنائي الزمالك

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز أن هدف الفريق خلال الموسم القادم هو البقاء بين أندية الأضواء والشهرة.

وحول الصفقات الخاصة بالفريق أكد عاطف في تصريحات إذاعية أن النادي نجح بالفعل في الحصول على أكثر من صفقة مثل محمد فؤاد بالإضافة إلى عبد الله بكري ورزقي حمرون بالإضافة إلى سوكاري ومحمود عماد.

وأضاف :" الفريق يسعى إلى تدعيم الصفوف خلال الأونة الأخيرة بثنائي الزمالك محمود عبد الرحيم جنش وعبد الله جمعة حيث يمتلك كلًا منهما إمكانية رائعة.

وأنهى أن السعي ورء ضم جنش كونه واحد من أفضل حراس المرمى في مصر خاصةً أن هدف الإدارة الظهور بشكل جيد في بطولة الدوري.

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