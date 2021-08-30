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ألمانيا تسجل أعلى معدل تضخم في 13 عاما

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر

تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بألمانيا ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاما في شهر أغسطس وفقا لبيانات صدرت اليوم تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة وتعاني شركات من نقص الإمدادات.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4 بالمائة في أغسطس بالمقارنة مع 3.1 بالمائة في يوليو وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاءت بيانات أغسطس متماشية مع نتائج استطلاع أجرته رويترز وجاءت الأعلى منذ يوليو 2008 عندما ارتفع المعدل 3.4 بالمائة كذلك، بحسب "رويترز" .

وارتفع معدل التضخم الوطني إلى 3.9 بالمائة في أغسطس وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول عام 1993 عندما انتعش الاقتصاد بعد إعادة توحيد ألمانيا.


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