"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، و تصدر سهم مصر للألومنيوم ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين بنسبة 9.66% ليصل إلى 24 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 9.05% ليصل إلى 4.34 جنيه، تلاه سهم مينا فارم للأدوية بنسبة 8.80% ليصل إلى مستوى 117 جنيه.



