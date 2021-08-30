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"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:34 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم مصر للألومنيوم ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين بنسبة 9.66% ليصل إلى 24 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 9.05% ليصل إلى 4.34 جنيه، تلاه سهم مينا فارم للأدوية بنسبة 8.80% ليصل إلى مستوى 117 جنيه.
وجاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالمرتبة الرابعة بارتفاع 8.80% ليصل إلى مستوى 33.39 جنيه، ثم سهم بنك الشركة المصرفية العربية بارتفاع 8.11%، ليصل إلى مستوى 4 جنيه.