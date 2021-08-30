Advertisements

"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم مصر للألومنيوم ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين بنسبة 9.66% ليصل إلى 24 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 9.05% ليصل إلى 4.34 جنيه، تلاه سهم مينا فارم للأدوية بنسبة 8.80% ليصل إلى مستوى 117 جنيه.

وجاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالمرتبة الرابعة بارتفاع 8.80% ليصل إلى مستوى 33.39 جنيه، ثم سهم بنك الشركة المصرفية العربية بارتفاع 8.11%، ليصل إلى مستوى 4 جنيه.

أخبار تهمك

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ أقل من ساعة

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ 36 دقيقة

تعليق ناري من والد ميسي بعد مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الحراس يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات مفاضات جالاتا سراي للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لجماهير نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ أقل من ساعتين

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصر على موقفه من استعادة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:16 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

03:08 م

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

03:13 م

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

03:01 م

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements