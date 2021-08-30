موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.





ويلتقي منتخب مصر الأول، تحت قيادة حسام البدري مع نظيرة منتخب أنجولا، على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم الأربعاء المقبل.





موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم





ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.





ويسعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على تحقيق الفوز وخطف بطاقة الثلاث نقاط، من أجل بدأ المنافسات بمعنويات مرتفعة، بعدما تأكد غياب محمد صلاح عن اللقاء.



