Advertisements

تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ، ليغلق رأسمالهما السوق عند مستوى 736.155 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب نحو الشراء، مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

تصدر سهم المنصورة للدواجن ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 11.28% ليصل إلى 2.36 جنيه ثم سهم جولدن بيراميدز بنسبة 4.94% ليصل إلى 1.44 جنيه، تلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار بنسبة 4.42% ليصل إلى 52.35 جنيه .

وجاء سهم شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 4.15% ليصل إلى مستوى 42.99 جنيه، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية بانخفاض 4.% ليصل إلى مستوى 1.88 جنيه .


أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من والد ميسي بعد مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة

أخر تطورات مفاضات جالاتا سراي للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يصر على موقفه من استعادة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ أقل من ساعة

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

جلاد الحراس يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:16 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

03:08 م

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

03:13 م

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

03:01 م

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements