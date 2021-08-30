تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ، ليغلق رأسمالهما السوق عند مستوى 736.155 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب نحو الشراء، مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.





تصدر سهم المنصورة للدواجن ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 11.28% ليصل إلى 2.36 جنيه ثم سهم جولدن بيراميدز بنسبة 4.94% ليصل إلى 1.44 جنيه، تلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار بنسبة 4.42% ليصل إلى 52.35 جنيه .





وجاء سهم شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 4.15% ليصل إلى مستوى 42.99 جنيه، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية بانخفاض 4.% ليصل إلى مستوى 1.88 جنيه .







