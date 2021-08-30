عاجل.. نجم منتخب مصر ينتقل للدوري القبرصي





شهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعض الأنباء حول رحيل واحد من أبرز لاعبي المنتخب المصري عن فريقه بحثًا عن خوض تجربة إحتراف جديدة في الملاعب الأوروبية.





وأعلن نادي باوك اليوناني رحيل لاعبه المصري عمرو وردة وإنتقاله لصفوف فريق نادي أنورثيس القبرصي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقرر باوك الأستغناء نهائيًا عن خدمات عمرو وردة بناء على طلب من المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على وقع خلاف وقع بينهما.





ويحق للفريق اليوناني الحصول على نصف قيمة عائد بيع عمرو وردة لأي فريق آخر حال الرحيل عن صفوف فريقه القبرصي الجديد.



