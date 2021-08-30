مدرب منتخب مصر يحسم موقف صلاح من المشاركة أمام أنجولا والجابون

كشف مدرب منتخب مصر، حسام البدري، موقف نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من المشاركة مع "الفراعنة" في مواجهتي أنغولا والغابون في تصفيات كأس العالم 2022.





ويلتقي منتخب مصر مع أنغولا في القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات في الأول من سبتمبر المقبل، قبل أن يرحل "الفراعنة" بعدها بأربعة أيام لمواجهة الغابون على أرضهم في الجولة الثانية.





وقال البدري في مؤتمر صحفي عقده على هامش معسكر "الفراعنة": "أزمة مشاركة محمد صلاح لا تخصنا فقط، بل هي أزمة عالمية".





وأضاف: "لكن المؤكد أن صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال خارج الحسابات في مباراة أنغولا، ونحاول أن يتواجدا في المباراة الثانية أمام الغابون".





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قررت منع لاعبي أنديتها من السفر لتمثيل منتخبات بلادهم التي تتواجد في القائمة الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية، والخاصة بالدول التي لا يزال الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا فيها غامضا.



