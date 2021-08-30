حملة مكبرة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالمنصورة



واستهدفت الحملة المحال التجارية بمنطقة شارع كلية الأداب، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



قاد الحملة الدكتورة إنجي سامي مدير التنمية الاقتصادية، والأستاذ خالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حموده، ومن الصحة الأستاذ أحمد يحيى.



وتمكنت الحملة من إعدام ٤٢ كيلو من المواد الغذائية المتنوعة، وذلك لتغير الخواص وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.



كما تمكنت الحملة من إعدام ٢٧ لتر عصائر، و٥٢ كيلو مواد غذائية متنوعة، لتغير الخواص وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمى، ومن جانبها قامت اللجنة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات بتحرير المخالفات اللازمة كما كما قامت اللجنة تم تحرير ٤ محاضر صحية.





فيما أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف ان تلك الحملات التفتيشية تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



قامت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حي غرب اليوم بحملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.