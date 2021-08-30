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انعقاد عمومية بنك الاستثمار العربي بعد موافقة "المركزى" الاستحواذ على 76 % من أسهمه

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى عقد بنك الاستثمار العربي جمعيته العمومية غير العادية الأولى بعد موافقة البنك المركزى على طلب استحواذ صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى  المملوك لصندوق مصر السيادى ،وشركة المجموعة الملية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربى  عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3,8 مليار جنيه في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليار جنيه.

من جانبها  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، أن موافقة البنك المركزى على إتمام صفقة الاستحواذ خطوة مهمه وأساسية لاستكمال الاستحواذ على البنك وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الموضوعات العاجلة وبداية وضع خطط العمل خلال الفترة القادمة.

كما اشارت وزيرة التخطيط إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل ، كما أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.

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