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عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أغلق مسئولو نادي الزمالك باب رحيل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى سموحة بشكل نهائي إلى صفوف بيراميدز.

وكانت هناك بعض الأنباء التي ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية انضمامه للفريق السماوي.

وقدم مصطفى فتحي عروضًا قوية للغاية مع سموحة هذا الموسم، جعلته يعود لحسابات الجهاز الفني للأبيض للاستعانة بخدماته فى صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويفضل مصطفى فتحي العودة لنادي الزمالك فى الموسم المقبل، وفى حال عدم العودة أو الحاجة لخدماته فإن اللاعب يفضل الاستمرار مع فريق سموحة، خاصة أنه نجح فى استعادة مستواه مع الفريق السكندري.

وكان مصطفى فتحي قد أكد في تصريحات صحفية: "إذا لم أعود للزمالك سأستمر مع سموحة الموسم الجديد".

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مصطفي فتحي ضم قائد بيراميدز الزمالك

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