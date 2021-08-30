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استبعاد كافاني من قائمة أوروجواي في تصفيات كأس العالم

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن اتحاد كرة القدم الأورغوياني يوم الاثنين أنه تخلى عن مشاركة مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 في الشهر المقبل، بسبب القيود المطبقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في بريطانيا.

وبالإجماع قررت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي عدم السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة إذا كانت هذه الدول ضمن القائمة البريطانية الحمراء.

وتنص القواعد الوقائية البريطانية على خضوع القادمين من دول القائمة الحمراء لحجر صحي لمدة 10 أيام عند العودة إلى بريطانيا ما يعني غياب كافاني عن مباراتي فريقه في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر المقبل، وفي دوري أبطال أوروبا أمام يونغ بويز السويسري بعدها بثلاثة أيام.

وبناء على ذلك أكد اتحاد أوروغواي أن كافاني (34 عاما) لن يشارك في مباريات منتخب بلاده المقبلة في مواجهة بيرو وبوليفيا والإكوادور بتصفيات كأس العالم بسبب الوضح الخاص باللاعبين القادمين من إنجلترا.

وشارك كافاني مع يونايتد للمرة الأولى في الموسم الحالي عندما نزل بديلا لأحد زملائه الأحد في فوز يونايتد 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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