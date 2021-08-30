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الخميس.. صبري فواز في ضيافة "لايت شو"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني



في حوار خاص ومختلف، يحل الفنان صبري فواز ضيفا على برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية الغرياني على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

يتحدث "فواز" عن مشاركاته في مسلسلات "موسى" و"ولاد ناس" و"قصر النيل" في الموسم الرمضاني الماضي، وكواليس استعداده لكل دور واستقباله لردود الفعل سواء من الزملاء أو الجمهور، فضلا عن سبب اختياره لتقديم الشخصيات المركبة في العديد من الأعمال الفنية.

يذكر أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.


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