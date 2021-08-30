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تعرف علي حقيقة إصابة عمرو يوسف في "وعد ابليس"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


نفى الفنان عمرو يوسف، منذ قليل  تعرضه للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد المطاردة لمسلسله "وعد الشيطان".

واكد عمرو، في بيان صحفي منذ قليل انه يواصل  تصوير أحداث العمل الدرامي حيث انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده.

تدور أحداث مسلسل "وعد إبليس" خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض ويجسد عمرو يوسف شخصية رجل يتحالف مع الشيطان وهو من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات وبطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، وكان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الحالى، حيث يجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

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