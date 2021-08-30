مالك "الحدث اليوم" يكشف حقيقة هروب "مي حلمي" قبل التحقيق معها (فيديو)

كشف النائب محمد إسماعيل، مالك قناة "الحدث اليوم"، حقيقة هروب المذيعة الموقوفة "مي حلمي" إلى خارج البلاد، وعدم مثولها للتحقيق معها، بسبب حلقتها التي كان ضيفها فيها نجم نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، والذي انسحب من البرنامج بسبب أسلوب تعاملها معه.





وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إن التحقيقات مع مي حلمي تمت بالأمس، وتم التواصل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام وسيتم انتهاء الامر قريبًا، موضحًا أنه من الوارد أن يصدر خطأ عن أي إعلامي عبر الشاشات، وكثير من كبار الإعلاميين حدث معهم ذلك، ويتم تدراك الأمر.





وتابع مالك قناة "الحدث اليوم"، أن الإعلامي بعد إيقافه او انذاره يبدأ في تغيير منهج برنامجه والتعامل مع معطيات البرنامج بشكل مختلف، منوهًا بأن جلسة التحقيق كانت متميزة وحدث بها تدارك لكثير مما حدث بهذه الحلقة والموضوع بصدد انهاءه بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، والإعلامية مي حلمي حضرت التحقيق والقصة بصدد انتهاءها، والصورة المتداولة عن سفرها هي صورة قديمة تم إعادة نشرها، منوهًا بان سبب الاهتمام بالأمر أن الإعلامية مي حلمي دائمًا تتصدر التريند، وأي شيء يتعلق بها يُصبح "تريند".





وأصدرت قناة "الحدث اليوم"، قرارًا بوقف برنامج المذيعة مي حلمي، بسبب الحلقة التي كان ضيفها فيها نجم نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، حيث شهدت الحلقة الكثير من الجدل بعد انسحاب صالح، وأسلوب تعاملها معه، لتخرج القناة وتصدر بيانا جاء نصه كالتالي:



