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إصابة طفل بكسر في الجمجمة بسبب أرجوحة بالدقهلية
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:39 م
محمد كشك
شهدت مدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، إصابة رضيع باشتباه كسر بالجمجمة، إثر ارتطام رأسه في أرجوحة أطفال أثناء لهوه مع أشقائه الصغار.
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول حمزة مصطفي صالح، عمره عام، ومقيم طرف أسرته ببندر نبروه، مصابًا بكدمة شديدة بالرأس، واشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، أبعاد حادث عارض.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والدته أماني ز. م. 30 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أقرت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل، اصطدمت رأسه بجسم صلب أرجوحة أطفال، نتيجة اندفاعها بشدة تجاهه من قبل أولادها الصغار، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجار الاستعلام عن حالة الطفل المصاب.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8349 لسنة 2021 جنح مركز نبروة، والعرض على النيابة العامة.
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول حمزة مصطفي صالح، عمره عام، ومقيم طرف أسرته ببندر نبروه، مصابًا بكدمة شديدة بالرأس، واشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، أبعاد حادث عارض.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والدته أماني ز. م. 30 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أقرت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل، اصطدمت رأسه بجسم صلب أرجوحة أطفال، نتيجة اندفاعها بشدة تجاهه من قبل أولادها الصغار، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجار الاستعلام عن حالة الطفل المصاب.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8349 لسنة 2021 جنح مركز نبروة، والعرض على النيابة العامة.