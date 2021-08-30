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إصابة طفل بكسر في الجمجمة بسبب أرجوحة بالدقهلية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت مدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، إصابة رضيع باشتباه كسر بالجمجمة، إثر ارتطام رأسه في أرجوحة أطفال أثناء لهوه مع أشقائه الصغار.

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول حمزة مصطفي صالح، عمره عام، ومقيم طرف أسرته ببندر نبروه، مصابًا بكدمة شديدة بالرأس، واشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، أبعاد حادث عارض.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والدته أماني ز. م. 30 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أقرت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل، اصطدمت رأسه بجسم صلب أرجوحة أطفال، نتيجة اندفاعها بشدة تجاهه من قبل أولادها الصغار، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجار الاستعلام عن حالة الطفل المصاب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8349 لسنة 2021 جنح مركز نبروة، والعرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

غصابة طفل الدقهلية أرجوحة

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