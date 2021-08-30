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مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يكرم النجم  هاني سلامة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


يكرم مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية في نسخته الإفتتاحية والأولي النجم هاني سلامة تقديرا لمشواره السينمائي .

ومن المقرر ان يتسلم هاني سلامة، درع المهرجان في حفل الإفتتاح الذي يقام يوم 11 سبتمبر المقبل بدار أوبرا الإسكندرية  بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية وسفراء عدد من الدول الفرانكوفونية ولفيف من النجوم والنقاد .

أعرب هاني عن سعادته وتقديره بتكريمه من المهرجان وقال : "ان هذا التكريم يعني له الكثير خاصة وأنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جدا لانشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل مراكز الصدارة في سباق الجوائز الكبرى كما أن التكريم يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية لذلك فأنه تكريم ومسئولية في نفس الوقت".


وأوضح أن التكريم  مؤشر للممثل ودليل علي  أنه يسير في الطريق الصحيح حتي لو إبتعد عن الشاشة لفترة نتيجة للظروف التي تمر بها الصناعة  .

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي قدري الحجار رئيس المهرجان  أن طبيعة المهرجان وخصوصيته فرضت علينا معايير في إختيار المكرمين منها أن يتمتع النجم برصيد من الأعمال التي تنتمي للفرانكوفونية  وحقق شهرته ونجاحه من خلالها بالإضافة الي غيرها من الأعمال الأخرى التي قدمها في مشواره وهو معايير تؤكد أن التكريم صادف هاني سلامه  ويمثل جيل الشباب في مدرسة يوسف شاهين السينمائية

وقال الكاتب الصحفي محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان : "من الطبيعي أن نكرم أجيالا ساهمت في دفع حركة السينما المصرية بأعمال ناجحة ومهمة ومنها الجيل الذي ينتمي اليه هاني سلامة والذي يعد أبرز نجومه وصاحب الرصيد الأكبر  من الأعمال السينمائية بتعاونه مع كثير من كبار المخرجين بتنوع مدارسهم السينمائية المختلفة  منهم  المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف والمخرج طارق العريان والمخرج سعد هنداوي والمخرج هادي الباجوري وغيرهم الكثير من المخرجين".

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