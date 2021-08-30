رسميا.. الزمالك يجدد عقد بديل ساسي لمدة 3 مواسم





قام محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتوقيع على عقود تجديده للفريق لمدة ٣ سنوات مقبلة.





وقام اللاعب بالتوقيع على العقود اليوم الإثنين بمقر النادي في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، والأستاذ طارق جبريل المدير المالي.



